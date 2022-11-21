Gündeme dair konuların grüşüldüğü, önemli kararların alındığı kabine toplantıları vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Pek çok kişi ise kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta ne zaman?

Son kabine toplantısı 7 Kasım’da gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Toplantının 21 Kasım’da yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısında EYT ve asgari ücret zammı gibi konuların detaylıca görüşülmesi bekleniyor.