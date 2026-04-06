Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez.

Gündemimizde erken ya da ara seçim yer almıyor

Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten korumak.

Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Küresel ekonomi aşır şoklardan birini yaşıyor. Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Türkiye olarak güvenli liman olma memnuniyetini yaşıyoruz.

Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabard

Hürmüz dünyadaki petrolün yüzde 20'sinin ve doğalgazın çok önemli kısmının taşındığı kritik bir hattır. Mesele sadece enerjide değildir petrokimya ürünleri, gübre, ilaç hammaddeleri ve helyum gibi birçok kritik mamul de bu boğazdan geçiyor. Hürmüz'ün kapanması enerji, tarım, sanayi, teknolojiye küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde 100, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti.

Türkiye bu karamsal tablonun dışındadır

Dünyaya göz attığımızda tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bazı ülkelerde akaryakıta kota getirildiğini, okulların belirli günlerde kapatıldığını, kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının tartışıldığını görüyoruz. Hamdolsun Türkiye bu karamsal tablonun dışındadır. Enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Türkiye'nin Basra ve Hürmüz geçişli LNC tedariki bulunmuyor. Yüzde 10'luk petrol ve ithalatımız buradan gelmesine karşın bunlar bizim kolayca yönetebileceğimiz alanlardır.

Savaş fırsatçılığına izin vermeyeceğiz

Savaş fırsatçılığına izin vermeyeceğiz. Rezervlerimiz yeterli ve güçlüdür.

İsrail gerilimden besleniyor. Savaş uzadıkça yangın başka ülkelere de sirayet edebilir.

