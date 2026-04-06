SON DAKİKA
Gündem TMO'dan "Yunan pirinci" iddialarına sert yalanlama! "Tamamı yerli ve milli üreticimizden!"
Gündem

TMO'dan "Yunan pirinci" iddialarına sert yalanlama! "Tamamı yerli ve milli üreticimizden!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
TMO'dan "Yunan pirinci" iddialarına sert yalanlama! "Tamamı yerli ve milli üreticimizden!"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son günlerde sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak yayılan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapılıyor" iddialarının tamamen asılsız ve manipülasyon ürünü olduğunu duyurdu. Kurum, satış noktalarındaki tüm pirinçlerin Türk çiftçisinin alın teri olduğunu vurgulayarak kirli algı operasyonuna geçit vermedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurum tarafından "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiğini bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, "Ofisin

Yunanistan menşeli pirinç satışı yaptığına" ilişkin asılsız ve yanıltıcı paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Paylaşımda, kurumun, çeltik fiyatlarının üretici aleyhine geliştiği dönemlerde üreticileri desteklemek amacıyla yurt içi alım faaliyetleri yürüttüğü, arzın yetersiz olduğu dönemlerde piyasa istikrarını korumak için sınırlı miktarda ithalat yapılabildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışı yapılmamakta, satışa sunulan tüm pirinçler yerli üreticilerimizden temin edilmektedir. Kamuoyuna yansıyan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Paylaşımlarda kullanılan görseller incelendiğinde, ürünün üretim tarihinin 2020 yılına ait ve tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 2024 yılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, paylaşımların güncel olmadığını açıkça ortaya koymakta, eski bir habere ait görsellerin manipülasyon amacıyla yeniden dolaşıma sokulduğunu göstermektedir. Ayrıca, yurt içi arzın yeterli seviyede olması nedeniyle kurumumuz tarafından 2023'ten bu yana pirinç ithalatı gerçekleştirilmemiştir."

14 yıl sonra geri gelip atmosfere girdi Yanmak için dünyaya döndü
14 yıl sonra geri gelip atmosfere girdi Yanmak için dünyaya döndü

14 yıl sonra geri gelip atmosfere girdi Yanmak için dünyaya döndü

Fındıkta sert düşüş! TMO’ya "oyunları boz" çağrısı
Fındıkta sert düşüş! TMO’ya “oyunları boz” çağrısı

Fındıkta sert düşüş! TMO’ya “oyunları boz” çağrısı

Yorumlar

Eren

Asıl problem Yunan adalarına gidenlerde. Bunların önce hizaya sokulması gerekiyor.

Şuayip

Yunan adalarına gidip düşmanlarımıza para kazandırmak bize yakışmaz
