İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi
Kandan beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 1497'ye yükledi.
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 36 artarak 1497'ye çıktı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.