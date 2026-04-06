  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Daha evvel Türk Akımı’na saldırmışlardı şimdi Hazar Boru Hattı’na Ukrayna belasını arıyor Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Bakan Fidan'dan İran hamlesi Marmara'ya kritik uyarı! "Kara kış" kapıya dayandı Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek İran'dan dünyaya son dakika mesajı! "Düşman pişman olana kadar savaş sürecek!" Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çiftçiye zirai don uyarısı! Tarım Bakanlığı 7-11 Nisan için teyakkuza geçti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 7-11 Nisan tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticileri "zirai don" riskine karşı acil koduyla uyardı. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması ve milli servetin korunması adına tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için risk oluşturduğu belirtilerek "Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de risk oluşturduğu ifade edildi.

 

Bu kapsamda, üreticilerin tedbir almasının önemine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri, tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkanlarıyla üreticilerimizin yanındadır."

Çiftçinin masrafı azalacak Tarımda İHA bereketi yaşanacak
Çiftçinin masrafı azalacak Tarımda İHA bereketi yaşanacak

Tarım

Çiftçinin masrafı azalacak Tarımda İHA bereketi yaşanacak

Edirne'de korkutan görüntü! Meriç Nehri taştı, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı!
Edirne'de korkutan görüntü! Meriç Nehri taştı, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı!

Yerel

Edirne'de korkutan görüntü! Meriç Nehri taştı, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı!

Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!
Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!

Gündem

Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!

Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala dev hamle! 81 ilde 35 milyon avroluk "IPARD III" müjdesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23