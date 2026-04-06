Akaryakıtta sürpriz karar: Benzin ve motorine zam iptal edildi
Akaryakıta beklenen zamlar son anda iptal edildi; benzinde 57 kuruşluk, motorinde ise yüzde 7,67’lik artış uygulanmayacak.
Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam gelecekti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre zamlar iptal edildi.
BENZİN ZAMMI İPTAL
Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.
NTV'deki habere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.
AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.
