Akaryakıtta sürpriz karar: Benzin ve motorine zam iptal edildi
Akaryakıtta sürpriz karar: Benzin ve motorine zam iptal edildi

Akaryakıtta sürpriz karar: Benzin ve motorine zam iptal edildi

Akaryakıta beklenen zamlar son anda iptal edildi; benzinde 57 kuruşluk, motorinde ise yüzde 7,67’lik artış uygulanmayacak.

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam gelecekti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre zamlar iptal edildi.

BENZİN ZAMMI İPTAL

Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.

NTV'deki habere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.

Vahap

Bu motorin işi bizi bitirecek demedi demeyin.
