Bugün hesaplara yatıyor! Bayram öncesi 4,2 miyar TL ödeme yapılacak

Bayram ikramiyelerinin arından en çok merak edilen bir diğer konu ise 2024 Nisan ayı Evde bakım maaşlarının hesaplara yatma tarihi oldu. Bayramdan önce Evde bakım maaşları hesaplara yatar mı? Evde bakım maaşı ödenekleri e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Buna göre Bakan Göktaş evde bakım maaşı ödemesi kapsamında bayramdan önce 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını vurguladı. Peki ne kadar ödeme yapılacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Evde bakım maaşları her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatıyor.

Evde bakım maaşı ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırıp yatırılmayacağı gündem olmata başladı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar, ne zaman yatacak?

2024 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı her 6 ayda bir kere olmak üzere memur zammı ile artıyor. Son olarak evde bakım aylığı Ocak 2024 itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya çıktı.

EVDE BAKIM ÖDENEKLERİ BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATAR MI?

Bakan Göktaş, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için düzenlenen destek paketinin Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek 8 Nisan Pazartesi günü toplam 4,2 milyat TL ödeme yapacaklarını belirtti.

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EVDE BAKIM MAAŞI ALAN 561 BİN VATANDAŞ VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş,

"Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek 8 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz.

Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4.2 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz.

Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK NASIL YAPILIR?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

E-Devlet'in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı çok basit bir şekilde sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C. kimlik ve şifresi ile sorgulamayı gerçekleştirebilir.