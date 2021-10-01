Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu yağmur nerelere yağacak? 1 Ekim hava durumu

1 Ekim hava durumu nasıl? 1 Ekim 2021 Cuma günü için yurt geneli soğuk ve yağışlı bir güne uyanırken Meteoroloji'den uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 Ekim hava durumu

Marmara'nın orta ve iç kesimleri sağanak yağmurlu, diğer kentlerde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında. Ege genelinde bulutlar azalıyor. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Akdeniz geneli parçalı bulutlu, bölgenin kıyı ve iç kesimlerinde yer yer yağmur geçişi görülebilir. Sıcaklıklar bazı kentler mevsim normallerinin üzerinde. İç Anadolu'da yer yer bulut geçişi görülecek. Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle Kayseri-Sivas dolaylarında gece sıcaklıkları oldukça düşük, ısıtıcı çalıştırmak gerekebilir.

Doğu Anadolu’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan'ın çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olması beklenen bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 25, Ağrı'da 22, Erzincan'da 19, Erzurum'da 16, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.