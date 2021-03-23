Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu kar ve yağmur nereye yağacak? İl il günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar nereye yağacak? Yağmur nerede var?

Meteoroloji hava durum nasıl olacak? Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğulu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli(40-70 km/sa),Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu son bilgiler

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul hava durumu

İstanbul ‘da hava nasıl olacak? İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olacak? İstanubl °C, 15°C. Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Ankara hava durumu

Ankara’da hava nasıl olacak, Ankara hava sıcaklığı kaç?

Ankara °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu, İzmir’de hava sıcaklığı kaç derece olacak? İzmir °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya hava durumu

Antalya’da hava nasıl olacak, Antalya hava sıcaklığı kaç? Antalya °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak hava durumu

Zonguldak’ta hava nasıl olacak? Zonguldak hava sıcaklığı kaç derece olacak? Zonguldak °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon hava durumu

Trabzon hava nasıl olacak? Trabzon’da hava sıcaklığı kaç derece olacak? Trabzon °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Erzurum hava durumu

Erzurum hava nasıl olacak? Erzurum hava sıcaklığı kaç derece? Erzurum °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır’da hava nasıl? Diyarbakır hava sıcaklığı kaç? Diyarbakır °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.