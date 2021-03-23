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Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu kar ve yağmur nereye yağacak? İl il günlük hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu kar ve yağmur nereye yağacak? İl il günlük hava durumu

Meteoroloji’den son dakika kar, yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji günlerdir uyarısını yaptığı yağışlar tüm Türkiye’de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji hava durumu verilerine göre, Marmara, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağış gözlenirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışlı etkili olacak. Peki Meteoroloji son verilere göre, kar nereye yağacak? Bugün yağmur nerede var? İşte il il günlük hava durumu son dakika verileri.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 09:06:00 -
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu kar ve yağmur nereye yağacak? İl il günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Kar nereye yağacak? Yağmur nerede var?

Meteoroloji hava durum nasıl olacak? Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğulu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli(40-70 km/sa),Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu son bilgiler

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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