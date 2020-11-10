Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
Hava durumu 10 Kasım | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu | İzmir hava durumu | Ankara hava durumu | Hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Yayınlanan raporda Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışın görüleceği belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olur?
Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
İSTANBUL
BURSA
İZMİR
ANTALYA
ANKARA
ZONGULDAK
TRABZON
KARS
HAKKARİ
DİYARBAKIR
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