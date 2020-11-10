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Gündem Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
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Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

Hava durumu 10 Kasım | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu | İzmir hava durumu | Ankara hava durumu | Hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:51:00 -
Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

İstanbul hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Yayınlanan raporda Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışın görüleceği belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

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BURSA

İZMİR

ANTALYA

ANKARA

ZONGULDAK

TRABZON

KARS

HAKKARİ

DİYARBAKIR

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