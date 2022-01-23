Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarılar geldi

İstanbul İzlanda kışı etkisine girdi. Gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Arnavutköy, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe, Beylikdüzü ve kentin kuzeyi ile yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bir hafta sürecek kar yağışı için yeni uyarılar geldi.

Vali Yerlikaya'dan da uyarı geldi

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek sosyal medya hesabından "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" mesajıyla uyarılarda bulundu.

Beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, bazı kesimler yer yer beyaza büründü.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.