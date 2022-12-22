Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Bazı illerde hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü. Peki, kar ne zaman yağacak?
Aralık ayının son günlerine girilirken pek çok kişi 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık