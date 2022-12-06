Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Pek çok ilde kar yağışı gözleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 6 Aralık Salı hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Bingöl ile Kars ve Muş’un güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu