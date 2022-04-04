Nisan ayıyla birlikte havaların ısınmasını bekleyenler ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan Pazartesi hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu