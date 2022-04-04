Bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan Pazartesi hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Havan nasıl olacak? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı?
Nisan ayıyla birlikte havaların ısınmasını bekleyenler ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olur?
Bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan Pazartesi hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu