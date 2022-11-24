Bugün hava nasıl olacak? 24 Kasım Perşembe hava durumu
Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Bazı bölgelerde ise şiddetli fırtına sürüyor. Bu sebeple güncel hava durumu yakından takip ediliyor. Vatanadşlar ise sık sık 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Soğuk ve yağışlar kendini hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu yakından araştırmaya başladı.
Bugün hava nasıl olacak? 24 Kasım Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.