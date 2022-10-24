Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim Pazartesi hava durumu
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim İstanbul hava durumu
Birçok kişi yeni günle birlikte havanın nasıl olacağını, bugün yağış beklenip beklenmediğini araştırıyor.
Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Yaşam
Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 24 Ekim Pazartesi BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesinti saatleri: