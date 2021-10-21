Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim? Meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde 2-5 derece artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 1°C, 16°CParçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 17°CParçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C

Çok bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari ile yarın (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu