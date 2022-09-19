Sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı sorusunun cevabı daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak 19 Eylül Pazartesi | İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale’nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık