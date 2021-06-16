Bazı illerde günlerdir sağanak yağış etkili oluyor. Bu sebeple vatandaşlar 16 Haziran Çarşamba günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl?

Bugün hava nasıl olacak? 16 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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