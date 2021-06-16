  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kim Jong-un son görüntüsü herkesi şok etti!
PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Fitch'den kritik dolar açıklaması
O uzmandan korkutan uyarı: 'Akdeniz de risk altında'
Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 16 Haziran hava durumu
Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? 16 Haziran hava durumu

Havan nasıl olacak? Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:28:00 -
Bugün hava nasıl olacak? 16 Haziran hava durumu

Bazı illerde günlerdir sağanak yağış etkili oluyor. Bu sebeple vatandaşlar 16 Haziran Çarşamba günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl?

Bugün hava nasıl olacak? 16 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ne kadar deniz salyası temizlendi? Marmara Denizi’nden şimdiye kadar temizlenen müsilaj ne kadar?

Ne kadar deniz salyası temizlendi? Marmara Denizi’nden şimdiye kadar temizlenen müsilaj ne kadar?
Ne kadar deniz salyası temizlendi? Marmara Denizi’nden şimdiye kadar temizlenen müsilaj ne kadar?

Yaşam

Ne kadar deniz salyası temizlendi? Marmara Denizi’nden şimdiye kadar temizlenen müsilaj ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Muhalefeti zekasini ölçmūş cumhurbaskani,ben bile hamdolsun kelimesini çok manali söyledigini anlayabilyorsam vatandaş olarak bu muhalefet bakkal dukkani bile işletemez.ekonomik problemleri herkes biliyor ama cumhurbaskanindan baskada cözecek adam da yok .dimdik,irade sahibi yalamalik yalakalik yapmayan bir herif sayin cb..
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay