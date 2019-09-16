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Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül 2019 için tahmin raporunu yayınladı. Özellikle İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. İşte, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:02
Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül 2019 için tahmin raporunu yayınladı. Özellikle İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. İşte, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı.

Sağanak uyarısı!

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, bazı şehirlerde hava durumu

İstanbul

26 parçalı bulutlu

Ankara

23 parçalı bulutlu

İzmir

31 parçalı bulutlu

Trabzon

23 sağanak yağış

Antalya

34 güneşli

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 00:02
  1. Düzce
  2. Trabzon
  3. Sakarya
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Bugün hava nasıl olacak?
  11. 16 Eylül 2019 hava durumu
  12. hava durumu
  13. sağanak yağış uyarısı

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