Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2019 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül 2019 için tahmin raporunu yayınladı. Özellikle İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. İşte, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı.16 Eylül 2019 Pazartesi 00:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül 2019 için tahmin raporunu yayınladı. Özellikle İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. İşte, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı.
Sağanak uyarısı!
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bugün sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte, bazı şehirlerde hava durumu
İstanbul
26 parçalı bulutlu
Ankara
23 parçalı bulutlu
İzmir
31 parçalı bulutlu
Trabzon
23 sağanak yağış
Antalya
34 güneşli
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