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Gündem Bugün hava nasıl olacak? 12 Kasım hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? 12 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde ise sisli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:36:00 -
Bugün hava nasıl olacak? 12 Kasım hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 8
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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