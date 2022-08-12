Yeni gün öncesinde pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Cuma günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 26°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Cuma günü öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 34°C

Parçalı, ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin, cuma öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DÜZCE 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, cuma çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Rize ve Hopa çevrelerinin Cuma günü bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 21°C, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Cuma günü yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, Cuma günü kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 29°C

Parçalı, cuma yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık