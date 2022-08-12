Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Hava durumu güncel | İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağışlar etkili oldu, Vatandaşlar 12 Ağustos Cuma günü havanın nasıl olacağını, yağış uyarısı bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Yeni gün öncesinde pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Cuma günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 26°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Cuma günü öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı, ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin, cuma öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DÜZCE 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, cuma çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Rize ve Hopa çevrelerinin Cuma günü bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 21°C, 28°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Cuma günü yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇORUM 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, Cuma günü kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 29°C
Parçalı, cuma yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık