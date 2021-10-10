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Gündem Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul'da ise çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 10:31:00 -
Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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