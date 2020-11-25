  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugün hava nasıl? | Kar mı yağacak?
Gündem

Bugün hava nasıl? | Kar mı yağacak?

Hava nasıl olacak? | Vatandaşlar havanın bugün nasıl olacağını merek ediyor. Hava bugün nasıl olacak? | Kar nerede yağacak? | İstanbul hava durumu | Sağanak uyarısı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:22:00 -
Bugün hava nasıl? | Kar mı yağacak?

Hava durumu | Yeni günle birlikte pet çok kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl? | Kar mı yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ANTALYA

ZONGULDAK

TRABZON

KARS

HAKKARİ

DİYARBAKIR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanl..
Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?
Aktüel

Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?

Katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen ve tepkilerin ardından Yüksek ..
Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj: 'Bu davada tek bir reis var'
Siyaset

Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj: 'Bu davada tek bir reis var'

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babası Arınç'ın YİK üyeliğinden istifasından sonra twitter hesabınd..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay