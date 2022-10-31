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Spor Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:

Yeni haftanın ilk gününü futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler, "Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 08:48:00 -
Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:

Haftanın ilk gününde hangi liglerde hangi takımların maçları olacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam Süper Lig'de maç var mı?

Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:

Süper Lig

20.00 Sivasspor-Antalyaspor      beIN Sports 2

20.00 Başakşehir-Giresunspor   beIN Sports 1

1.Lig

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK  TRT Spor, beIN Max 1

İspanya La Liga

23.00 Elche-Getafe         S Sport

İtalya Serie A

20.30 Hellas Verona-Roma          S Sport

22.45 Monza-Bologna   S Sport

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