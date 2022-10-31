Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:
Yeni haftanın ilk gününü futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler, "Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi liglerde maçlar oynanacak?
Haftanın ilk gününde hangi liglerde hangi takımların maçları olacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam Süper Lig'de maç var mı?
Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:
Süper Lig
20.00 Sivasspor-Antalyaspor beIN Sports 2
20.00 Başakşehir-Giresunspor beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK TRT Spor, beIN Max 1
İspanya La Liga
23.00 Elche-Getafe S Sport
İtalya Serie A
20.30 Hellas Verona-Roma S Sport
22.45 Monza-Bologna S Sport