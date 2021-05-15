Bugün hangi takımın maçı var? Bugün kim oynayacak? Süper Lig bugünkü maç sonuçları
Bugün kimin maçı var Son Dakika: Bugünkü maçlar Süper Lig 42. hafta maçları oldukça önemli. Zira şampiyon kimin olacağına ilişkin cevap bugünkü maçlara sonucunda belli olmuş olacak. Futbol severler, “Bugün kimin maçı var 2021, bugün hangi maç var, Galatasaray maçı bugün? Bugün ne maçı var? sorularını sormakta. İşte Süper Lig 15 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar ve maç saatleri.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Süper Lig 42. haftanın maçları.
Bugün hangi maçlar var?
20.30 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
20.30 Sivasspor – Kasımpaşa
20.30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
20.30 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Fatih Karagümrük – Denizlispor
20.30 Antalyaspor – Konyaspor
20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
20.30 Göztepe – Beşiktaş
20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor
Süper Lig VAR hekemleri
Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Süper Lig 42. hafta maç sonuçları maçların oynanmasıyla birlikte buradan takip edebilirsiniz.