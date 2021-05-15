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Spor Bugün hangi takımın maçı var? Bugün kim oynayacak? Süper Lig bugünkü maç sonuçları
Spor

Bugün hangi takımın maçı var? Bugün kim oynayacak? Süper Lig bugünkü maç sonuçları

Bugün kimin maçı var Son Dakika: Bugünkü maçlar Süper Lig 42. hafta maçları oldukça önemli. Zira şampiyon kimin olacağına ilişkin cevap bugünkü maçlara sonucunda belli olmuş olacak. Futbol severler, “Bugün kimin maçı var 2021, bugün hangi maç var, Galatasaray maçı bugün? Bugün ne maçı var? sorularını sormakta. İşte Süper Lig 15 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar ve maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:32:00 - 2021-05-15 14:33:02
Bugün hangi takımın maçı var? Bugün kim oynayacak? Süper Lig bugünkü maç sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor.  İşte Süper Lig 42. haftanın maçları.

Bugün hangi maçlar var?

20.30 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

20.30 Sivasspor – Kasımpaşa

20.30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

20.30 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

20.30 Fatih Karagümrük – Denizlispor

20.30 Antalyaspor – Konyaspor

20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor

Süper Lig VAR hekemleri

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Süper Lig 42. hafta maç sonuçları maçların oynanmasıyla birlikte buradan takip edebilirsiniz.

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