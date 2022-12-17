Yıl sonunun gelmesiyle birlikte pek çok sınav peş peşe gerçekleşti. Hafta sonu planı yapanlar ise bu hafta hangi sınavların yapılacağını araştırmaya başladı.

Bugün hangi sınavlar var? 17-18 Aralık sınav var mı?

17 Aralık Cumartesi günü bir sınav yapılmayacak. Ancak 18 Aralık Pazar günü iki ayrı sınav gerçekleştirilecek. Pazar günü 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) ile 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı uygulanacak.