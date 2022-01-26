Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Futbolseverler bu hafta oynanacak maçların programlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig 24.hafta! Avrupa’dan futbol günün maçları
Futbolla iç içe bir gün geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelendi. 2.Lig 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak
FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.
Süper Lig’de bu hafta maç oynanmayacak.
Avrupa liglerinde bugün oynanacak ve ülkemizde ayınlanacak maçlar ise şöyle:
21.00 Angers-St.Etienne beIN Sport 2 (Fransa Ligue 1)
22.00 Heart-Celtic S Sport+ (İskoçya Premier Lig)
23.00 Anderleccht-Cercle Brugge tivibu Sport 2(Belçika Pro League)
24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray