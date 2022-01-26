Futbolla iç içe bir gün geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelendi. 2.Lig 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

Süper Lig’de bu hafta maç oynanmayacak.

Avrupa liglerinde bugün oynanacak ve ülkemizde ayınlanacak maçlar ise şöyle:

21.00 Angers-St.Etienne beIN Sport 2 (Fransa Ligue 1)

22.00 Heart-Celtic S Sport+ (İskoçya Premier Lig)

23.00 Anderleccht-Cercle Brugge tivibu Sport 2(Belçika Pro League)

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray