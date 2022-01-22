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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları

Bugün kimin saat kaçta maçı var? Süper Lig’de 23.hafta heyecanı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise bugün kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Süper Lig 23.hafta

Yeniakit Publisher
2022-01-22 09:46:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları

Süper Lig’de 23.hafta 22 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları

Süper Lig

Bugün:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

1. Lig

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği

16.00 Altınordu-İstanbulspor

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor

19.00 Eyüpspor-Bursaspor

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