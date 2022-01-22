Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları
Bugün kimin saat kaçta maçı var? Süper Lig’de 23.hafta heyecanı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise bugün kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Süper Lig 23.hafta
Süper Lig’de 23.hafta 22 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1.Lig günün maçları
Süper Lig
Bugün:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Galatasaray-Trabzonspor
1. Lig
Bugün:
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği
16.00 Altınordu-İstanbulspor
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor
19.00 Eyüpspor-Bursaspor