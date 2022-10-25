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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?

25 Ekim Salı günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarından hangilerinin şifresiz olarak ekranlara geleceğini araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 08:40:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5.hafta maçları 25 Ekim Salı günü başlıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?

E Grubu

19.45 Salzburg-ChelseaExxen, CBC Sport, TV 8,5

22.00 Dinamo Zagreb-Milan       Exxen, CBC Sport

F Grubu

22.00 Celtic-Shakhtar     Exxen

22.00 RB Leipzig-Real Madrid     Exxen

G Grubu

19.45 Sevilla-KopenhagExxen

22.00 B. Dortmund-Manchester City      Exxen  

H Grubu

22.00 PSG-Maccabi Haifa             Exxen, TV 8,5

22.00 Benfica-Juventus   Exxen

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