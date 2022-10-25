Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?
25 Ekim Salı günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarından hangilerinin şifresiz olarak ekranlara geleceğini araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5.hafta maçları 25 Ekim Salı günü başlıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şifresiz mi?
E Grubu
19.45 Salzburg-ChelseaExxen, CBC Sport, TV 8,5
22.00 Dinamo Zagreb-Milan Exxen, CBC Sport
F Grubu
22.00 Celtic-Shakhtar Exxen
22.00 RB Leipzig-Real Madrid Exxen
G Grubu
19.45 Sevilla-KopenhagExxen
22.00 B. Dortmund-Manchester City Exxen
H Grubu
22.00 PSG-Maccabi Haifa Exxen, TV 8,5
22.00 Benfica-Juventus Exxen