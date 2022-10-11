Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler 11 Ekim Salı günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı 11-12 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Bu sebeple futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını, karşılaşmaların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi E Grubu
22.00 Dinamo Zagreb-Salzburg Exxen
22.00 Milan-Chelsea Exxen
Şampiyonlar Ligi F Grubu
22.00 Shakhtar-Real Madrid Exxen
22.00 Celtic-RP Leipzig Exxen
Şampiyonlar Ligi G Grubu
19.45 Kopenhag-Manchester City Exxen Tv 8,5
22.00 Dortmund-Sevilla Exxen
Şampiyonlar Ligi H Grubu
19.45 Maccabi Haifa-Juventus Exxen
22.00 PSG-Benfica Exxen, Tv 8,5