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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler 11 Ekim Salı günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 07:16:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı 11-12 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Bu sebeple futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını, karşılaşmaların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu

22.00 Dinamo Zagreb-Salzburg  Exxen

22.00 Milan-Chelsea      Exxen

Şampiyonlar Ligi F Grubu

22.00 Shakhtar-Real Madrid       Exxen

22.00 Celtic-RP Leipzig   Exxen

Şampiyonlar Ligi G Grubu

19.45 Kopenhag-Manchester City           Exxen Tv 8,5

22.00 Dortmund-Sevilla                Exxen

Şampiyonlar Ligi H Grubu

19.45 Maccabi Haifa-Juventus   Exxen

22.00 PSG-Benfica          Exxen, Tv 8,5

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