Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 maçları:

Süper Lig maçlarında bu hafta derbi heyecanı söz konusuydu. Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak edilirken, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere bitti. küme düşen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Leicester City 2-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir eşeği atlattı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.