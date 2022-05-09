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Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 maçları:

Süper Lig maçlarında bu hafta derbi heyecanı söz konusuydu. Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak edilirken, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere bitti. küme düşen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Leicester City 2-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir eşeği atlattı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 08:46:00 - 2022-05-09 08:49:07
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 maçları:

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Manchester City, Premier Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Newcastle United'ı Sterling (2), Laporte, Rodri ve Foden'ın golleriyle 5-0 mağlup etti. Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Hem Süper Lig’de hem Avrupa Liglerinde kıran kırana maçlar oynandı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar. 

kimin maçı var

Bugün kimin maçı var?

9 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Antalyaspor-Konyaspor BeIN Sports

21.45 Fiorentina-Roma S Sport 2

21.45 Sheffield W-Sunderland BeIN Sports 2

bugün kimin maçı var

10 Mayıs Salı yarın kimin maçı var?

20.00 Valencia-Real Betis Spor Smart

20.30 Kayserispor-Trabzonspor A Spor

21.00 Granada-Athletic Bilbao Spor Smart 2

22.00 Aston Villa-Liverpool S Sport

22.30 Barcelona-Celta Vigo Spor Smart

bugün hangi maçlar var

11 Mayıs Çarşamba hangi maçlar oynanacak?

20.00 Osasuna-Getafe Spor Smart

21.30 Sevilla-Mallorca Spor Smart 2

22.00 Juventus-Inter TRT Spor

22.30 Elche-Atletico Madrid Spor Smart

12 Mayıs Perşembe kimin maçı var, maç saat kaçta?

20.00 Real Sociedad-Cadiz Spor Smart

21.00 Rayo Vallecano-Villarreal Spor Smart 2

21.45 Tottenham-Arsenal S Sport

22.30 Real Madrid-Levante Spor Smart

hangi maç hangi kanalda

14 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var, maç hangi kanalda?

16.00 Empoli-Salernitana S Sport 2

19.00 Udinese-Spezia S Sport

19.00 Verona-Torino S Sport 2

21.45 Roma-Venezia S Sport 2

15 Mayıs Pazar kimin maçı var?

02.30 Philadelphia Union-NY Red Bulls S Sport 2

13.30 Bologna-Sassuolo S Sport 2

14.00 Tottenham-Burnley S Sport

16.00 Napoli-Genoa S Sport 2

16.00 West Ham-Manchester City S Sport

18.30 Everton-Brentford S Sport

19.00 Milan-Atalanta S Sport 2

19.30 Atletico Madrid-Sevilla Spor Smart 2

19.30 Cadiz-Real Madrid Spor Smart

21.45 Cagliari-Inter S Sport 2

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