Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 maçları:
Süper Lig maçlarında bu hafta derbi heyecanı söz konusuydu. Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak edilirken, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere bitti. küme düşen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Leicester City 2-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir eşeği atlattı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.
Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Manchester City, Premier Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Newcastle United'ı Sterling (2), Laporte, Rodri ve Foden'ın golleriyle 5-0 mağlup etti. Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Hem Süper Lig’de hem Avrupa Liglerinde kıran kırana maçlar oynandı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün kimin maçı var?
9 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Antalyaspor-Konyaspor BeIN Sports
21.45 Fiorentina-Roma S Sport 2
21.45 Sheffield W-Sunderland BeIN Sports 2
10 Mayıs Salı yarın kimin maçı var?
20.00 Valencia-Real Betis Spor Smart
20.30 Kayserispor-Trabzonspor A Spor
21.00 Granada-Athletic Bilbao Spor Smart 2
22.00 Aston Villa-Liverpool S Sport
22.30 Barcelona-Celta Vigo Spor Smart
11 Mayıs Çarşamba hangi maçlar oynanacak?
20.00 Osasuna-Getafe Spor Smart
21.30 Sevilla-Mallorca Spor Smart 2
22.00 Juventus-Inter TRT Spor
22.30 Elche-Atletico Madrid Spor Smart
12 Mayıs Perşembe kimin maçı var, maç saat kaçta?
20.00 Real Sociedad-Cadiz Spor Smart
21.00 Rayo Vallecano-Villarreal Spor Smart 2
21.45 Tottenham-Arsenal S Sport
22.30 Real Madrid-Levante Spor Smart
14 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var, maç hangi kanalda?
16.00 Empoli-Salernitana S Sport 2
19.00 Udinese-Spezia S Sport
19.00 Verona-Torino S Sport 2
21.45 Roma-Venezia S Sport 2
15 Mayıs Pazar kimin maçı var?
02.30 Philadelphia Union-NY Red Bulls S Sport 2
13.30 Bologna-Sassuolo S Sport 2
14.00 Tottenham-Burnley S Sport
16.00 Napoli-Genoa S Sport 2
16.00 West Ham-Manchester City S Sport
18.30 Everton-Brentford S Sport
19.00 Milan-Atalanta S Sport 2
19.30 Atletico Madrid-Sevilla Spor Smart 2
19.30 Cadiz-Real Madrid Spor Smart
21.45 Cagliari-Inter S Sport 2