Bugün hangi maçlar var, kim kiminle oynayacak? Günün programı şu şekilde...
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI
(22 EYLÜL 2022) ULUSLAR LİGİ A LİGİ
1. GRUP 21:45 Hırvatistan - Danimarka
21:45 Fransa - Avusturya
ULUSLAR LİGİ A LİGİ 4. GRUP
21:45 Belçika - Galler
21:45 Polonya - Hollanda
ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUP
21:45 Türkiye - Lüksemburg
21:45 Litvanya - Fareo Adaları
ULUSLAR LİGİ C LİGİ 3. GRUP
17:00 Kazakistan - Beyaz Rusya
21:45 Slovakya - Azerbaycan
ULUSLAR LİGİ D LİGİ 1. GRUP
19:00 Letonya - Moldova
21:45 Lihtenştayn - Androrra
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