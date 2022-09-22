Bugün hangi maçlar var, kim kiminle oynayacak? Günün programı şu şekilde...

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI

(22 EYLÜL 2022) ULUSLAR LİGİ A LİGİ

1. GRUP 21:45 Hırvatistan - Danimarka

21:45 Fransa - Avusturya

ULUSLAR LİGİ A LİGİ 4. GRUP

21:45 Belçika - Galler

21:45 Polonya - Hollanda

ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUP

21:45 Türkiye - Lüksemburg

21:45 Litvanya - Fareo Adaları

ULUSLAR LİGİ C LİGİ 3. GRUP

17:00 Kazakistan - Beyaz Rusya

21:45 Slovakya - Azerbaycan

ULUSLAR LİGİ D LİGİ 1. GRUP

19:00 Letonya - Moldova

21:45 Lihtenştayn - Androrra



