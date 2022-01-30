Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?
Günün maçları | Sporseverler futbol dolu bir Pazar günü geçirmek için ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var? TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?
Dünya Kupası Elemeleri sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise 30 Ocak Pazar günü hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?
15.30 ST. Gilloise-Anderlecht (Belçika Ligi) tivibu Spor 3
16.30 Derby County-Birmingham (İngiltere Championship) beIN Sports 2
18.00 Cartagena-Fuenlabrada (İspanya La Liga 2) La Liga 123 Youtube
18.00 KAA Gent-Antwerp (Belçika Ligi) tivibu Spor 3
18.00 Mısır-Fas (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final) CAF TV Youtube, Bilyoner TV
19.00 Cardiff City-Nottingham Forest (İngiltere Championship) beIN Sports 3
20.15 Las Palmas-Real Sociedad B (İspanya La Liga 2) La Liga 123 Youtube
20.15 Mirandes-Malaga (İspanya La Liga 2) La Liga 123 Youtube
20.30 Bergerac-St.Etienne (Fransa Kupası) beIN Sports 2
22.00 Senegal-Ekvator Ginesi (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final) CAF TV Youtube, Bilyoner TV
23.00 Ponferradina-Tenerife (İspanya La Liga 2) La Liga 123 Youtube
23.00 Kortrijik-Club Brugge tvibu Spor 3
23.00 Lens-Monaco (Fransa Kupası) beIN Sports 2
23.05 Kanada-ABD (Dünya Kupası Elemeleri) S Sport+
23.30 Porto-Maritimo (Portekiz Liga Nos) S Sport+
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor
13.00 Pazarspor-Eskişehirspor Es TV
13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor
13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor
13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor
Kırmızı Grup:
13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor
13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK
13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK
13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor
13.00 Somaspor-Diyarbekirspor
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor Vanspor TV Youtube
13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor Ege TV
13.00 Çorum FK-Turgutluspor
13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor
TFF 3. Lig
2. Grup:
13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK
13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor
13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02
13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor
13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor TRT Kürdi
13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor
13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor Altaş TV
3.Grup
13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor
13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967