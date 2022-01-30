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Spor Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Günün maçları | Sporseverler futbol dolu bir Pazar günü geçirmek için ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var? TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:55:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise 30 Ocak Pazar günü hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

15.30 ST. Gilloise-Anderlecht (Belçika Ligi)          tivibu Spor 3

16.30 Derby County-Birmingham             (İngiltere Championship)             beIN Sports 2

18.00 Cartagena-Fuenlabrada   (İspanya La Liga 2)           La Liga 123 Youtube

18.00 KAA Gent-Antwerp (Belçika Ligi)   tivibu Spor 3

18.00 Mısır-Fas (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final)  CAF TV Youtube, Bilyoner TV

19.00 Cardiff City-Nottingham Forest (İngiltere Championship)   beIN Sports 3

20.15 Las Palmas-Real Sociedad B            (İspanya La Liga 2)           La Liga 123 Youtube

20.15 Mirandes-Malaga               (İspanya La Liga 2)           La Liga 123 Youtube

20.30 Bergerac-St.Etienne (Fransa Kupası)          beIN Sports 2

22.00 Senegal-Ekvator Ginesi (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final)      CAF TV Youtube, Bilyoner TV

23.00 Ponferradina-Tenerife      (İspanya La Liga 2)           La Liga 123 Youtube

23.00 Kortrijik-Club Brugge         tvibu Spor 3

23.00 Lens-Monaco (Fransa Kupası)       beIN Sports 2

23.05 Kanada-ABD (Dünya Kupası Elemeleri)      S Sport+

23.30 Porto-Maritimo (Portekiz Liga Nos)            S Sport+

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor

13.00 Pazarspor-Eskişehirspor  Es TV

13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor

13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor

Kırmızı Grup:

13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor

13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK

13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK

13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor

13.00 Somaspor-Diyarbekirspor

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor            Vanspor TV Youtube

13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor                Ege TV

13.00 Çorum FK-Turgutluspor

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

TFF 3. Lig

2. Grup:

13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK

13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor

13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor

13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor             TRT Kürdi

13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor

13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor                               Altaş TV

3.Grup

13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor

13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967

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