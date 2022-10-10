Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi
10 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak maçların hangileri olduğu araştırılıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 10 Ekim Pazartesi günün maçları:
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi
Süper Lig
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa beIN Sports 1
20.00 Başakşehir-Sivasspor beIN Sports 2
1.Lig
20.00 Altay-Ç. RizesporTRT Spor, beIN Max 1
İngiltere Premier Lig
22.00 Nottingam Forest-Aston Villa beIN Sports 3
İspanya La Liga
22.00 Elche-Mallorca S Spodt
İtalya Serie A
21.45 Fiorentina-Lazio S Sport
Portekiz Primeira Liga
22.15 Arouca-Famalicao Bilyoner