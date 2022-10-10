  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi

10 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak maçların hangileri olduğu araştırılıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 10 Ekim Pazartesi günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-10-10 08:45:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 10 Ekim Pazartesi

Süper Lig

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa   beIN Sports 1

20.00 Başakşehir-Sivasspor         beIN Sports 2

1.Lig

20.00 Altay-Ç. RizesporTRT Spor, beIN Max 1

İngiltere Premier Lig

22.00 Nottingam Forest-Aston Villa        beIN Sports 3

İspanya La Liga

22.00 Elche-Mallorca      S Spodt

İtalya Serie A

21.45 Fiorentina-Lazio   S Sport

Portekiz Primeira Liga

22.15 Arouca-Famalicao               Bilyoner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23