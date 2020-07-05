Bugün hangi maçlar var? | Günün maçları 5 Temmuz

Süper Lig günün programı | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık sistemini değil pek çok alanı etkiledi. Bunlardan biri de spor oldu. Mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle liglere ara verildi. 12 Haziran’da maçlar seyircisiz olarak yeniden oynanmaya başladı. Futbolcular, teknik heyet, kulüp çalışanları ve basın mensupları her hafta koronavirüs testinde geçiriliyor ve mücadeleler belirlenen hususlarda oynanıyor. Vatandaşlar 5 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağını merak ediyor? İşte, detaylar.