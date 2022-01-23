Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 23 Ocak Pazar bugün maç saat kaçta?
Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig”de 23. haftanın heyecanı sürüyor. Dün 4. karşılaşmanı ile başlayan Süper Lig 23. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona ererken, Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 sona erdi. Süper Lig’de bugünkü maçlar merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta? 23 Ocak 2022 Pazar maç programı.
Süper Lig'in 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 sona erdi. Dün oynanan bir diğer karşılaşma olan Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Hatayspor Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Peki bugün maç saat kaçta? Bugün hangi malar var? 23 Ocak 2022 Pazar bugün kimin maçı var, bugün maç saat kaçta? Maçlar hangi kanalda canlı?
Bugün kimin maçı var?
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
1. Lig bugün hangi maçlar var?
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)
Hangi maçlar saat kaçta hangi kanalda?
17.00 Arsenal-Burnley S Sport Plus
17.00 Leicester-Brighton S Sport Plus
17.00 Crystal Palace-Liverpool S Sport 1
17.30 Leipzig-Wolfsburg Bilyoner
18.15 Real Madrid-Elche Spor Smart
19.30 H. Berlin-Bayern Münih Bilyoner
19.30 Chelsea-Tottenham S Sport
22.45 Milan-Juventus S Sport 2
22.45 PSG-Reims Bilyoner
23.00 Alaves-Barcelona Spor Smart
23.30 Porto-Famalicao S Sport Plus, Bilyoner