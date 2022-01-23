Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 23 Ocak Pazar bugün maç saat kaçta?

Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig”de 23. haftanın heyecanı sürüyor. Dün 4. karşılaşmanı ile başlayan Süper Lig 23. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona ererken, Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 sona erdi. Süper Lig’de bugünkü maçlar merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta? 23 Ocak 2022 Pazar maç programı.