Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı

Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig ve TFF 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise 29 Ocak Cumartesi günü hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig bu akşam kimin maçı var?