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Spor Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı
Spor

Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı

Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig ve TFF 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise 29 Ocak Cumartesi günü hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig bu akşam kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-01-29 16:50:00 -
Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanacak müsabakalar sebebiyle Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maçlara bir hafta ara verildi. Peki, bu akşam hangi ligde maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı

18.00 Fulham-Blackpool (İngirtere Championship)          beIN Sports 2

20.30 Peterborough-Sheffield Utd (İngirtere Championship)       beIN Sports 3

20.30 Reims-Bastia (İngirtere Championship)     beIN Sports 3

23.00 Marsilya-Montpellier (Fransa Kupası)        beIN Sports 2

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

30 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor

13.00 Pazarspor-Eskişehirspor

13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor

13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor

Kırmızı Grup:

30 Ocak Pazar:

13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor

13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK

13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK

13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor

13.00 Somaspor-Diyarbekirspor

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor

13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor

13.00 Çorum FK-Turgutluspor

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

TFF 3. Lig

2. Grup:

30 Ocak Pazar

13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK

13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor

13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor

13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor

13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor

13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor

3.Grup

30 Ocak Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor

13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967

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