Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı
Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig ve TFF 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise 29 Ocak Cumartesi günü hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig bu akşam kimin maçı var?
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanacak müsabakalar sebebiyle Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maçlara bir hafta ara verildi. Peki, bu akşam hangi ligde maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var bugün kimin maçı var? 29 Ocak Cumartesi bugünkü maç programı
18.00 Fulham-Blackpool (İngirtere Championship) beIN Sports 2
20.30 Peterborough-Sheffield Utd (İngirtere Championship) beIN Sports 3
20.30 Reims-Bastia (İngirtere Championship) beIN Sports 3
23.00 Marsilya-Montpellier (Fransa Kupası) beIN Sports 2
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
30 Ocak Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor
13.00 Pazarspor-Eskişehirspor
13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor
13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor
13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor
Kırmızı Grup:
30 Ocak Pazar:
13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor
13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK
13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK
13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor
13.00 Somaspor-Diyarbekirspor
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor
13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor
13.00 Çorum FK-Turgutluspor
13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor
TFF 3. Lig
2. Grup:
30 Ocak Pazar
13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK
13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor
13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02
13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor
13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor
13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor
13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor
3.Grup
30 Ocak Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor
13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967