Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları
4 Kasım Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanacak?
4 Kasım Cuma günü Süper Lig başta olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Peki, bu akşam Süper Lig’de hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları
Süper Lig
20.00 Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor beIN Sports 1
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü beIN Sports 2
1.Lig
20.00 Çaykur Rizespor-BB ErzurumsporTRT Spor, beIN Max 1
Fransa Ligue 1
23.00 Troyes-Auxerre beIN Sports 5
İspanya La Liga
23.00 Girona-Athletic Bilbao CBC Sport
İtalya Serie A
22.45 Udinese-Lecce S Sport
Almanya Bundesliga
22.30 M'gladbach-Stuttgart beIN Sports 4, tivibu Spor 2