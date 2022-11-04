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Spor Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları

4 Kasım Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:24:00 -
Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları

4 Kasım Cuma günü Süper Lig başta olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Peki, bu akşam Süper Lig’de hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Cuma günün maçları

Süper Lig

20.00 Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor        beIN Sports 1

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü         beIN Sports 2

1.Lig

20.00 Çaykur Rizespor-BB ErzurumsporTRT Spor, beIN Max 1

Fransa Ligue 1

23.00 Troyes-Auxerre   beIN Sports 5

İspanya La Liga

23.00 Girona-Athletic Bilbao       CBC Sport

İtalya Serie A

22.45 Udinese-Lecce     S Sport

Almanya Bundesliga

22.30 M'gladbach-Stuttgart        beIN Sports 4, tivibu Spor 2

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