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Spor Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Pazartesi günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Pazartesi günün maçları

Futbolseverler 31 Ocak Pazartesi günü hangi liglerde maçlar olduğunu, ülkemizde hangi kanallarda söz konusu maçların yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 09:56:00 -
Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Pazartesi günün maçları

Dünya Kupası eleme maçları sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Bu sebeple geride bıraktığımız hafta Avrupa Liglerine ilgi arttı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Pazartesi günün maçları

22.45 Portsmounth-Charlton Atletic (İngiltere EFL League 1)      beIN Sports 3

23.00 Ibiza-Real Zaragoza (İspanya La Liga 2)      La Liga 123 Youtube

23.15 PSG-Nice(Fransa Kupası)beIN Sports 2

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