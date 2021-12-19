Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazar Bugün hangi takımın maçı var?

Bugünkü maçlar merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 19 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak maçlar da büyük merak konusu. Futbolseverler soruyor; bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 17. hafta Pazar maçları hangileri sorusunu sormakta. İşte bugün oynanacak Süper Lig maçları...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, bu periyotta topladığı 3 puanla en başarısız ekip oldu. GZT Giresunspor-Altay maçı 3-1 bitti. Cuma ve cumartesi oynanan maçlar ile Süper Lig 17. haftada bugün derbi heyecanı da var. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri?

19 Aralık Pazar bugün hangi maçlar var?

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Süper Lig 17. hafta sonuçları

GZT Giresunspor3-1Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

Kasımpaşa1-3Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trabzonspor2-0Atakaş Hatayspor (Medical Park)

İttifak Holding Konyaspor1-0Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Aytemiz Alanyaspo1r-3 Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

Galatasaray 1-1 Medipol Başakşehir (Nef)