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Spor Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları

2022 Dünya Kupası'nın sahibi belli oluyor. Futbolseverler ise hem Dünya Kupası final maçı saatini hem de diğer liglerde oynanacak olan maçların programlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-12-18 10:22:00 -
Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları

Dünya Kupası

18.00 Arjantin-Fransa   TRT 1

TFF 1.Lig

13.30 Bandırmaspor-Pendikspor            TRT Avaz, beIN Sports 2

13.30 BB Erzurumspor-Altınordu            TRT Spor, beIN Max 1

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