Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları
2022 Dünya Kupası'nın sahibi belli oluyor. Futbolseverler ise hem Dünya Kupası final maçı saatini hem de diğer liglerde oynanacak olan maçların programlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maç hangi kanalda?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Pazar günün maçları
Dünya Kupası
18.00 Arjantin-Fransa TRT 1
TFF 1.Lig
13.30 Bandırmaspor-Pendikspor TRT Avaz, beIN Sports 2
13.30 BB Erzurumspor-Altınordu TRT Spor, beIN Max 1