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Spor Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:

Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler bugün yani 17 Aralık Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-12-17 09:17:00 -
Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:

Dünya Kupası ve TFF 1.Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Peki, hangi maç saat kaçta başlayacak?

Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:

Dünya Kupası üçüncülük maçı

18.00 Hırvatistan-Fas    TRT 1

TFF 1.Lig

13.30 Bodrumspor-Samsunspor             TRTSpor, beIN Sports 2

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor        TRT Avaz, beIN Max 1

16.00 Yeni Malatya-Keçiörengücü           TRT Avaz, beIN Max 1

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği            TRTSpor, beIN Sports 2

19.00 Eyüpspor-Boluspor           TRTSpor, beIN Sports 2

Hazırlık maçları

15.00 B.Leverkusen-FC Zurih     Leverkusen Youtube

15.00 Brentford-Wolfsburg        Wolfsburg Youtube

17.00 Hoffenheim-1860 MünihLöwen TV Youtube

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