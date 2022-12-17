Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:
Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler bugün yani 17 Aralık Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Dünya Kupası ve TFF 1.Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Peki, hangi maç saat kaçta başlayacak?
Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Cumartesi günün maçları:
Dünya Kupası üçüncülük maçı
18.00 Hırvatistan-Fas TRT 1
TFF 1.Lig
13.30 Bodrumspor-Samsunspor TRTSpor, beIN Sports 2
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor TRT Avaz, beIN Max 1
16.00 Yeni Malatya-Keçiörengücü TRT Avaz, beIN Max 1
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği TRTSpor, beIN Sports 2
19.00 Eyüpspor-Boluspor TRTSpor, beIN Sports 2
Hazırlık maçları
15.00 B.Leverkusen-FC Zurih Leverkusen Youtube
15.00 Brentford-Wolfsburg Wolfsburg Youtube
17.00 Hoffenheim-1860 MünihLöwen TV Youtube
Spor
Sinisa Mihajlovic: Milan'ın eski hocası hayatını kaybetti! Sinisa Mihajlovic kimdir? Sinisa Mihajlovic hastalığı