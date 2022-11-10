Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları
10 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Kupası, La Liga ve Serie A'da birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçları olacağını araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.eleme turu maçları oynanıyor. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları
Türkiye Kupası
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Bld A Spor
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
15.00 Ç. Rizespor-KırklarelisporA Spor
17.00 Denizlispor-ŞanlıurfasporA Spor
19.00 Karagümrük-Kırşehir Bld A Spor
21.00 Kayserispor-Sivas Bld E Spor
İngiltere Lig Kupası
23.00 Manchester United-Aston Villa
İspanya La Liga
21.00 Vallecano-Celta Vigo S Sport
22.00 Valencia-Real Betis S Sport
23.30 Real Madrid-Cadiz S Sport
İtalya Serie A
20.30 Hellas Verona-Juventus S Sport, Verona
22.45 Lazio-Monza S Sport
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