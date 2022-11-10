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Spor Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları

10 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Kupası, La Liga ve Serie A'da birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçları olacağını araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-11-10 07:09:00 - 2022-11-10 07:20:13
Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.eleme turu maçları oynanıyor. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Perşembe günün maçları

Türkiye Kupası

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Bld            A Spor

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928  

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

15.00 Ç. Rizespor-KırklarelisporA Spor

17.00 Denizlispor-ŞanlıurfasporA Spor

19.00 Karagümrük-Kırşehir Bld  A Spor

21.00 Kayserispor-Sivas Bld        E Spor

İngiltere Lig Kupası

23.00 Manchester United-Aston Villa     

İspanya La Liga

21.00 Vallecano-Celta Vigo         S Sport

22.00 Valencia-Real Betis             S Sport

23.30 Real Madrid-Cadiz                              S Sport

İtalya Serie A

20.30 Hellas Verona-Juventus   S Sport, Verona

22.45 Lazio-Monza          S Sport

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