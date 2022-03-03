Bugün hangi illerde, ilçelerde okullar tatil? 4 Mart Cuma yarın okullarda kar tatili var mı? Valilik açıklama yaptı mı?

Bugün okullar tatil mi? sorusu kar yağışının devam etiği il ve ilçelerde okuyan öğrenciler ile veliler tarafından merak edilmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 3 Mart Perşembe günü için bazı illere kar yağışı uyarısı yaptı. MGM tarafından kar yağışı uyası yapılan iller arasında Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla gelmekte. Meteoroloji’den gelen bu açıklaması sonrası öğrenciler ve velilerin kar tatili olup olmayacağına yönelik açıklamalar için valiliklerden gelecek cevaba odaklandı. Valiliklerden beklene açıklama geldi ve bazı il ve ilçelerde bugün okullar tatil edildi. Peki bugün okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil? 3 Mart 2022 Perşembe kar tatili olan il, ilçeler hangileri? İşte Valiliklerden gelen kar tatili açıklaması…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki bugün kar tatili olan iller, ilçeler hangileri? İşte detayları...

Denizli'de okullar tatil mi?

Denizli, Burdur, Isparta 'da tüm okullar, Afyonkarahisar ile Muğla'nın 1 ve Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Sinop'ta da tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Denizli’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Isparta'da okullar tatil mi?

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Afyon'da okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz." dedi.

Burdur'da okullar tatil mi?

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, tüm resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildi. Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanları da bir gün izinli sayılacak.

Konya'da okullar tatil mi?

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Muğla'da okullar tatil mi?

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Sinop'ta okullar tatil mi?

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​

Kütahya'da okullar tatil mi?

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.