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Bugün günlerden Kamil

Kahramanmaraş'ta Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin birlikte hareket ettiği kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Kamil enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 08:13:00 -
Bugün günlerden Kamil

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamil, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla enkaz altından sağ kurtarıldı.

119. saatte enkazdan sağ çıkartılan Kamil'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kamil'in vücut bütünlüğünde bir sorun olmadığı, bünyesinde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi.

Lise öğrencisi olan Kamil, enkazdan kurtulduğunda "Bugün günlerden ne?" sorusunu sordu.

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