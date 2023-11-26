Bugün Gazze için sahura kalkıyoruz
Gazze’de 7 Ekim’den beri süren Siyonist işgaline direnen ümmetin aslanları cesaretleriyle ve mücadeleyle İslam dünyasına örnek olurken duyarlı STK’larda anlamlı bir eylem daha geldi. İsrail’in Gazze’de uyguladığı ambargo sonucu yaşanan susuzluğa, açlığa dikkat çekmek isteyen ‘Filistin İnisiyatifi’ adlı oluşum 27 Kasım Pazartesi gününü oruçlu geçirerek Filistinlilerin yaşadığı zulme dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu gece sahura kalkacak olan binlerce Filistin sevdalısı yarın akşam Sultanahmet Meydanı’nda hep birlikte oruçlarını açarak Gazze’de yaşanan soykırımı ve zulmü dünyaya haykıracak.
Gazze’de 7 Ekim’den beri süren Siyonist işgaline direnen ümmetin aslanları cesaretleriyle ve mücadeleyle İslam dünyasına örnek olurken duyarlı STK’larda anlamlı bir eylem daha geldi. İsrail’in Gazze’de uyguladığı ambargo sonucu yaşanan susuzluğa, açlığa dikkat çekmek isteyen ‘Filistin İnisiyatifi’ adlı oluşum 27 Kasım Pazartesi gününü oruçlu geçirerek Filistinlilerin yaşadığı zulme dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu gece sahura kalkacak olan binlerce Filistin sevdalısı yarın akşam Sultanahmet Meydanı’nda hep birlikte oruçlarını açarak Gazze’de yaşanan soykırımı ve zulmü dünyaya haykıracak.