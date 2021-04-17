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Yaşam Bugün fırınlar marketler kaçta kapatıyor?
Yaşam

Bugün fırınlar marketler kaçta kapatıyor?

Fırınlar ne zaman kapanıyor? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. 81 ilde ramazan ayı boyunca hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Ramazan sebebiyle fırından pide almak isteyenler ise ne zamana kadar dışarı çıkıldığını, iftara kısa bir süre kala fırınların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapatılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:09:00 -
Bugün fırınlar marketler kaçta kapatıyor?

Fırınlar ne zamana kapanıyor? Mübarek ramazan ayında sofralarında sıcacık pideye yer vermek isteyenler fırınların kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Fırınlarda kaça kadar pide satılıyor?

Bugün fırınlar marketler kaçta kapatıyor?

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

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Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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