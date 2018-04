'Bugün Fenerbahçe'ye karşı kirli bir oyun oynandı'

Sarı-lacivertli ekibin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Bu tip durumlarda açıklama yapmak zor. İçim acıyor, kalbim yerinde duramıyor. Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Öncelikle yaşanan olaylarda yaralanan Şenol Güneş’e ve takım görevlisine geçmiş olsun diliyorum. Fenerbahçe, ilk maçta elde etiği avantajlı sonuçla sahamızda finale çıkacağı bir maç oynadı. Rakibi ilk yarıda 10 kişi kalmıştı. Saha içindeki gelişmeler lehimizeydi. Maalesef Türkiye’de oynanan şu anki futbolda yine kirli bir oyun senaryosu ortaya kondu. Türk futboluna bir operasyon yapıldı. Tribünlerde maçla alakası olmayan; 4 korner köşesinde sahaya sürekli yabancı maddeler atılması ve tribünlerde bir hadisenin cereyan etmesini sağlayacak bir yapının olması göze batıyor ilk olarak. Fenerbahçe taraftarı burada takımına 44 defa derbi kazandırdı. Hiçbir hadise olmadı. Burada çok gerilimli maçlar oynadık. Şampiyonluk finalleri oynadık, ligin kaderini tayin eden maçlar oynadık ve bunların hiçbirinde olay olmadı. Birkaç hafta evvel burada Galatasaray’la oynadık, tek bir olay olmadı. Bu kadar avantajlı çıktığımız ve final oynama şansına sahip olduğumuz -yaklaşık 30 dakika kalmıştı- bir maçta bu olayların meydana gelmesi akılla izah edilecek bir şey değil. Bence devletin aydınlatması gereken tıpkı 3 Temmuz hadisesi gibi, tıpkı 12 Mayıs’ta stadımızda yaşanan hadise gibi derin bir yapı tarafından kurgulanan ve icra edilen bir olay. Fenerbahçe camiasına karşı 3 Temmuz’dan itibaren başlayan ve halen süren bu operasyonun bitmediğinin en açık göstergesidir. Bunu mutlaka aydınlatmak gerekiyor. Bu açıdan baktığınızda ülkenin geçirdiği bu kadar tecrübeye rağmen hala bu olayların yaşanıyor olması ve Fenerbahçe’nin hala bu yapının hedefinde olması endişe ve üzüntü verici bir durum. Maalesef bugün yaşandı" dedi.

"Spor Şube Müdürlüğü 14 kişiyi gözaltına almış"

Mosturoğlu, tribünde yaşanan olaylarla ilgili şu ana kadar Spor Şube Müdürlüğü'nün 14 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayarak, "Herhalde bunun perde arkası da aydınlatılacaktır. Sahada da oynanan oyunla ilgili bir takım sıkıntılar var. Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı sürekli uyanık olmaları, 3 Temmuz hadisesinin bitmediğini ve tribünleri karıştırmak isteyenler olduğu yönünde uyarıyoruz. Bugün sahada bir de provokasyon vardı. Bunu da değerlendirmek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu görüntüler üzerinden incelediğinde tek tek ortaya çıkacaktır. Bu olaylar nasıl gelişmiştir, nasıl başlamıştır ve gerçek boyutu nedir? Bunlar görüntülerle ortaya çıkacaktır. Saha içindeki yayıncının görüntüleri, bizim tünelde ve soyunma odası koridorlarındaki görüntülerimiz bu iş için emniyete tahsis edilmiştir ve bir örneği de Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecektir. Sahadaki provokasyonun da sorumlularının bulunması lazım. Ben Fenerbahçe taraftarını sağ duyulu olmasını telkin ediyorum. 44 derbi maçını kazandıran taraftarımızın yapmış olduğu bir şey değil. Bu, 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. Tıpkı 12 Mayıs gibi bir olay yaşanmıştır. Biz 12 Mayıs’ta da aynı şeyi söylemiştik; savcılık araştırması aynı şekilde sürüyor. 12 Mayıs’taki hadisedeki tribüne Fenerbahçe formasıyla gelen kişiler, onları tahrik eden ve provokasyon yapan polis Bir benzeri bugün sahada yaşandı. Diyecek laf bulamıyorum. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde her türlü girişimini yapacaktır. Yarın sabahtan itibaren savcılığı da harekete geçireceğiz, bu olayın aydınlatılması için gerekli her türlü hukuki başvuruyu yapacağız. Taraftarımızın da desteğini bekliyoruz ve uyanık olmasını söylüyoruz. Maalesef 3 Temmuz hadisesi devam etmektedir ve bu, bunun en açık göstergesidir. Tahmin ediyorum devletin ilgili makamları bu işin üzerine en ciddi şekilde gidecektir. Fenerbahçe üzerine oyun oynanacak bir kulüp değildir. 3 Temmuz’da yaşanan o büyük hadiseye karşı direnci ortadadır. Fenerbahçe taraftarı bu tip olaylara izin vermez, Fenerbahçe camiası bu tip oyunlara izin vermez. Bunu Fenerbahçe üzerinde deneyenler, Fenerbahçe’nin başarısını gölgelemeye çalışanlar, her başarılı olduğu dönemde bu tip olaylarla önünü kesenler bilmelidir ki; Fenerbahçe camiası tıpkı 3 Temmuz’da olduğu gibi bunları ezip geçecektir" diye konuştu.

"Bütün olaylar tüm gerçekliğiyle ortaya çıkar"

Mosturoğlu, saha içinde yaşananların cevaplarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermesi gerektiğinin de altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu kadar kirli bir oyunun oynandığı, açık senaryosu olan bir gecede ben hakemin verdiği ya da vermediği ya da hakem camiasının Fenerbahçe ile olan ilişkisi vs. konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum, çünkü olayın vahametini ortadan kaldırabilir. Bugün büyük bir oyun oynandı, Fenerbahçe’ye karşı. Şu bir gerçek; bugün maçın bitmemesi için de özel bir gayret vardı. Bu gece şu saatlerde konuşulacak şeyler değil, yarın detaylı açıklamalar yapacağız. Nitekim maçın görüntüleri ortada, sosyal medyada da paylaşılıyor. Bugün Türkiye’nin geldiği noktada, dünyanın geldiği teknolojik seviyede hiç bir şeyin gizli kalması mümkün değil. Bütün olaylar tüm gerçekliğiyle ortaya çıkar. Yinelemek istiyorum; bugün tribünde oynanan çok kirli bir oyun vardı ve maalesef bu oyun yine Fenerbahçe üzerinden oynandı. O yüzden ben diğer camialara da sağduyu göstermelerini rica ediyorum. Bizim beklentimiz bu kirli oyunu oynayanların ve bu kirli oyunu oynatanların tek tek ortaya çıkartılmasıdır. İstanbul emniyeti bununla ilgili çalışmasını sürdürmektedir. Yarın da savcılık devreye girecektir. Bu kirli oyunun paydaşı olan herkes ortaya çıkarılacaktır. Sahadaki olaylarla ilgili Futbol Federasyonu’na bizim de girişimimiz olacak. Elimizde çok sayıda görüntü var. Umuyorum ve diliyorum ki bu Fenerbahçe’yle ilgili son kirli kumpas olsun. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm. Fenerbahçe’nin başarılarının, kupasının bu şekilde engellenmiş olması, böyle kirli bir tezgâhın kuruluyor olması gerçekten beni çok çok üzüyor. İnşallah bu son olur, bunun gerçek failleri bulunup perde arkasındaki aktörleriyle birlikte ortaya çıkartılır ve Türkiye’de bu kirli oyunlar oynanmaz."