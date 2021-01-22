Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 22 Ocak Cuma günü döviz kurları
Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra döviz kurları merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları…
Dolar fiyatlarında düşüş yaşandı. Bugün işlem gören bazı döviz kurlarındaki son rakamlar şöyle:
Güncel döviz kurları
İngiliz Sterlini: 10,13 TL
Amerikan Doları: 7,38 TL
Euro: 8,99 TL
İsviçre Frangı: 8,34 TL
Japon Yeni: 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali: 1,97 TL
Norveç Kronu: 0,87 TL
Danimarka Kronu: 1,20 TL
Avustralya Doları: 5,72 TL
Kanada Doları: 5,83 TL
İsveç Kronu: 0,89 TL