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Ekonomi Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 22 Ocak Cuma günü döviz kurları
Ekonomi

Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 22 Ocak Cuma günü döviz kurları

Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra döviz kurları merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:22:00 -
Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 22 Ocak Cuma günü döviz kurları

Dolar fiyatlarında düşüş yaşandı. Bugün işlem gören bazı döviz kurlarındaki son rakamlar şöyle:

Güncel döviz kurları

İngiliz Sterlini: 10,13 TL
Amerikan Doları: 7,38 TL
Euro:  8,99 TL
İsviçre Frangı: 8,34 TL
Japon Yeni: 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali: 1,97 TL
Norveç Kronu: 0,87 TL
Danimarka Kronu: 1,20 TL
Avustralya Doları: 5,72 TL
Kanada Doları: 5,83 TL
İsveç Kronu: 0,89 TL 

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